KKTC'den izinsiz embriyo çıkarmaya çalışan İsrail vatandaşı kurye tutuklu yargılanacak

KKTC'den 4 embriyoyu izinsiz olarak Meksika'ya götürmeye çalışan İsrail vatandaşı kurye, Ercan Havalimanı'nda yakalandı. Zanlı tutuklu yargılanırken, tüp bebek merkezi sorumluları ise tutuksuz yargılanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 4 embriyoyu özel tüplerle izinsiz çıkarmaya çalışırken Ercan Havalimanı'nda yakalanan İsrail vatandaşı kuryenin tutuklu yargılanacağı bildirildi.

Polis yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen perşembe günü KKTC'deki bir tüp bebek merkezinden aldığı 4 embriyoyu özel tüplerle gerekli izinler alınmadan İstanbul üzerinden Meksika'ya götürmek üzere Ercan Havalimanı'na gelen İsrail vatandaşı Y.M.G. yakalandı.

Y.M.G'nin ifadelerinden yola çıkan KKTC polisi, 4 embriyonun alındığı tüp bebek merkezinin sorumlusu F.Y.G. ile müdür N.B.T'yi de gözaltına aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 2 kez "İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası'na aykırı hareket" suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlılardan İsrail vatandaşı Y.M.G'nin en fazla 1 ay cezaevine gönderilerek tutuklu yargılanmasına, F.Y.G. ile N.B.T'nin ise teminat ve denetim karşılığında tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

Mahkeme, suçun niteliğinden dolayı yargılamanın ileride Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceğini açıkladı.

KKTC Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklamasında, 4 embriyonun yurt dışına çıkarılması için ilgili merkez tarafından izin başvurusu yapıldığını ancak izin beklenmeden çıkarılmaya çalışıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
