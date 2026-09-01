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Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı
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KKTC Girne açıklarında alabora olan Filo Jet gemisinde hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir, Silifke'de toprağa verildi. Cenazeye Vali, Kaymakam ve vatandaşlar katıldı. Özdemir'in eşi kayıp, kızları ve damadı kurtuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Hüseyin Özdemir'in cenazesi, Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazada hayatını kaybeden Özdemir'in naaşı, Silifke'nin Nuru Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına Özdemir'in yakınları ile Vali Atilla Toros, Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten ile vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Özdemir'in naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Düğünden dönüyorlardı

Ölen Özdemir'in, eşi Şerif Özdemir, damadı Hakkı Şahin, kızları Şengül Şahin ve Kamuran Ünal ile bir yakınlarının düğününe katılmak için KKTC'ye gittikleri, Mersin'e dönmek için bindikleri yolcu gemisinde kazaya karıştıkları öğrenildi.

Hüseyin Özdemir'in eşinin kayıp olduğu, kızları ve damadının ise kurtarıldıkları belirtildi.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi sağ kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Geminin batan enkazının, denizin 514 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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