KKTC'de 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Tatbikatı' başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı.

Tatbikat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun, GKK Boğaz Karargahı'nda basına bilgi vermesiyle başladı.

Arama kurtarma tatbikatları hakkında bilgiler veren Topaloğlu, arama kurtarmanın genel tanımıyla denizde ve karada, tehlike içindeki insanların ve araçların su üstü vasıtaları, uçak ile helikopterler ve bu maksatla teşkil edilmiş özel kurtarma timleri kullanılarak aranması ve kurtarılması olduğunu anlattı.

Topaloğlu, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın 2002'den bu yana yapıldığını kaydederek tatbikatın bu yıl 18'incisinin yapılacağını, fiili bölümünün 13-17 Haziran'da icra edileceğini belirtti.

Arama kurtarma konusunda KKTC tarafından 26 Mart'ta "Ercan Bölgesel Arama Kurtarma Merkezi" faaliyete geçirilerek arama kurtarma hizmetinin verilebileceğinin NOTAM ile ilan edildiğini söyleyen Topaloğlu, "Bu kapsamda KKTC arama kurtarma birliklerince 26 Mart'tan bugüne kadar Gazimağusa ve Karpaz'ın güneyi bölgesinde 38, Girne/Karpaz kuzeyi bölgesinde 57, Erenköy bölgesinde 9 ve uluslararası sularda 5 olmak üzere toplam 109 arama kurtarma görevi icra edilmiştir." dedi.

Daha sonra Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı hakkında bilgi veren Topaloğlu, "Tatbikatın maksadı arama kurtarma unsurlarının, koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, arama kurtarma personelini eğitmek, insani yardım harekatı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki iş birliğini denemektir." ifadesini kullandı.

Topaloğlu, tatbikatın basın ve yabancı gözlemcilere açık olacağını, kara ve deniz olmak üzere iki safha halinde, üç senaryo kapsamında icra edileceğini, kara safhasının bugün 101 Evler bölgesinde 1 numaralı Vatan sahasında, deniz safhasının ise yarın Gazimağusa bölgesinde gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Tatbikatın basın brifingine, askeri erkan ve Gönyeli ailesinin yanı sıra Türkiye ve KKTC'den çok sayıda basın mensubu katıldı.

Brifingin ardından 101 Evler'deki tatbikat alanına geçildi ve tatbikat başladı.

Tatbikatta farklı senaryolar icra edilecek

Tatbikatın ilk safhasında KKTC hava sahasında bir yolcu uçağının Beşparmak Dağları üzerinde temasının kaybedilmesine müteakip arama ve kurtarma operasyonu yapılıyor.

Tatbikatın yarınki deniz safhasında ise Gazimağusa açıklarında seyir halinde olan bir ticari yat ile çok sayıda göçmen taşıyan kuru yük gemisiyle çarpışması ve sonrasında yaşanan olaylar canlandırılacak.

Türkiye ve KKTC'den kurum ve kuruluşların katılacağı tatbikata, bu yıl 9 ülkeden 10 askeri ateşe de "gözlemci" olarak iştirak ediyor.