KKTC'de Hilye-i Şerif sergisi ve konferansı düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığı, Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde Hilye-i Şerif sergisi ve konferansı düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığı, Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde Hilye-i Şerif sergisi ve konferansı düzenledi.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'den gelen ve alanında mahir hattatların kaleme aldığı, Peygamber sevgisinin Türklere özgü yansımasının kelimelerle resmedildiği Hilye-i Şerif eserleri Hala Sultan Camisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin ardından Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Hilye-i Şerif konulu bir konferans verdi.

Sergi ve konferansa, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.