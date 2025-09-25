Haberler

KKTC'de Başörtüsü Serbestliği İpali: Bakan Arıklı'dan Açıklama

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Anayasa Mahkemesi'nin liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü iptal etmesi sonrası, Meclis'te inanç özgürlüğü için yasa değişikliği sözü verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, liselerde başörtüsünü Bakanlar Kurulu kararıyla serbest bırakan tüzüğün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, "Meclis'te inanç özgürlüğünün önünü açacağız." ifadesini kullandı.

Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, Bakanlar Kurulu kararı ile liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü iptal ederek ilgili değişikliğin ancak Cumhuriyet Meclisi'nde yapılabileceğini açıkladığını hatırlatarak, "Öncelikle mahkemenin gerekçeli kararının yazılmasını bekliyoruz. Kararı gördükten sonra harekete geçeceğiz." diye konuştu.

Arıklı, Anayasa Mahkemesinin kararını gördükten sonra gerekli düzenlemeleri yapacaklarının altını çizerek şunları söyledi:

"Meclis'te inanç özgürlüğünün önünü açacağız. Yasa değişikliğine giderek bu meselenin çözümünü sağlayacağız."

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
