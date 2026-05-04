KKTC'de 4. Lefkara Edebiyat Şöleni'nin açılış töreni yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 4. Lefkara Edebiyat Şöleni'nin açılış töreni düzenlendi.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ve Damla Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilen şölenin açılışı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon'da gerçekleştirildi.

4. Lefkara Edebiyat Şöleni'nin açılış törenine, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, eski KKTC Başbakanı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer'in yanı sıra akademisyenler, yazarlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Ali Murat Başçeri, yazar ve siyasetçi Erol Erdoğan ile yazar Oğuz Karakartal konuşma yaptı, ney ve saz sanatçısı Murat Salim Tokaç dinleti sundu.

Büyükelçi Başçeri, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının dilini ve kültürünü koruyarak varlığını sürdürmesinin öneminden bahsederek, edebiyatın anlamlı ve dönüştürücü bir alan olduğunu söyledi.

"Edebiyat; korkulardan, endişelerden ve insana dair zafiyetlerden kaçıp sığınılacak bir liman oldu." diyen Başçeri, edebiyat alanında yapılan çalışmalardan büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Başçeri, 2021'de başlatılan yaratıcı yazarlık atölyelerinin zamanla dergiye ve Lefkara Edebiyat Şöleni'ne dönüştüğünü hatırlatarak, şölenin, Türkiye ve KKTC'den edebiyatla ilgilenen isimleri bir araya getirerek etkileşim yarattığını vurguladı.

Yazar ve siyasetçi Erdoğan da etkinliğin ilham verici olmasını temenni ederek, hayatını kaybeden ve öldürülen yazar, edebiyatçı, sanatçı ve şairlerin yanı sıra Gazzeli ve Doğu Türkistanlı yazarları andı.

Yazar Karakartal da etkinliğin kültürel bağları güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini belirterek, Kıbrıs Türk edebiyatına ilişkin bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Erdoğan, Karakartal ve Tokaç'a teşekkür plaketi, etkinliğe katkı veren akademisyenler ile emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerin yanı sıra halka yönelik söyleşi ve yaratıcı atölye çalışmalarını kapsayan etkinlik, 8 Mayıs'ta sona erecek.