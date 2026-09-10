Haberler

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde, batan gemiyle ilgili araştırma komitesi kurulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi'nde Girne açıklarında batan gemiyle ilgili araştırma komitesi kurulacağını bildirerek, komiteye tam destek vereceklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi'nde Girne açıklarında batan gemiyle ilgili araştırma komitesi kurulacağını bildirerek, komiteye tam destek vereceklerini söyledi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, Girne açıklarında batan gemi ve kayıp yolcular nedeniyle olağanüstü toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başbakan Üstel, Filo Jet kazasıyla ilgili polis soruşturmasının sürdüğünü hatırlatarak, "Meclis'te araştırma komitesi kurulacak. Araştırma komitesine tam destek veriyoruz. Komitede Ulusal Birlik Partisinden 3, Cumhuriyetçi Türk Partisinden ise 2 milletvekili yer alacak." ifadelerini kullandı.

Üstel, Girne açıklarında batan ve halen 14 yolcusuna ulaşılamayan gemiye yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, arama kurtarma çalışması için İstanbul'dan yola çıkan üçüncü geminin, pazar akşamı KKTC'de olacağını ve pazartesi çalışmalarına başlayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı

Piyasaların odaklandığı veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki evladını hayattan koparıp pişkince 'Bizim de hayatımız söndü' dediler

Acılı babanın yüzüne pişkince bunları söylediler
Türkiye'de de kapış kapış satılan araç için geri çağırma

Türkiye'de de kapış kapış satılan araç için geri çağırma
İki çocuk annesi öğretmen eşini vurup intihar etti

İki çocuk annesi öğretmen eşini vurup intihar etti
Korkulan oldu! Brent petrol yeniden kritik sınırı aştı

Korkulan oldu! Brent petrol yeniden kritik sınırı aştı
Müge Anlı'da tansiyon tavan yaptı! Aylardır kayıp olan 15 yaşındaki kız için annesi feryat etti

15 yaşında kaçırılan kıza yapılanlar Müge Anlı'yı çıldırttı
Fransa'dan Infantino'ya soğuk duş

''Dost kazığı'' yedi!
2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var

2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı! Apar topar ayrıldı