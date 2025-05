KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Grand İsias Oteli Davasına Tepki

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat depremlerinde Grand İsias Oteli'nin yıkılmasına ilişkin davada istinaf mahkemesinin, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını hukuka uygun bulmasına tepki gösterdi. Tatar, "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Çünkü biz birlikte yürüdükçe, adaletin sesi daha da güçlenecek. Er ya da geç, adalet yerini bulacaktır" dedi.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde KKTC'li sporcular ve tur rehberlerinin de aralarında olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Oteli'nin yıkılmasına ilişkin davada istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin sanıkları "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırmasını hukuka uygun buldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstinaf Mahkemesi'nin kararına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Adıyaman'da İsias Otel'de yaşanan büyük facia, aradan geçen zamana rağmen yüreklerimizde hala ilk günkü gibi derin bir acı ve tarifsiz bir boşluk bırakmaktadır. Şampiyon Meleklerimizi yitirdiğimiz o karanlık gün, sadece çocuklarımızı değil, bir neslin umudunu da enkaz altında bırakmıştır. Bu derin acının tanığı olarak, evlatlarını kaybeden her bir ailemizin yanındayım.

İlk günden itibaren ortak dileğimiz belliydi: Adaletin eksiksiz ve tam olarak tecelli etmesi. Sadece vicdanları değil, hukuku da tatmin edecek kararların alınması için mücadele ettik. Başta otel sahipleri olmak üzere, ihmali bulunanların olası kastla yargılanması talebimizde ısrarcı olduk. Bu uğurda, ailelerimizin adalet mücadelesine her platformda destek verdik ve vermeye devam ediyoruz.

Ancak şunu da açıkça ifade etmeliyim: Verilen cezalar, ne kamu vicdanında ne de yüreği yanan ailelerimiz nezdinde yeterli görülmemektedir. Bu nedenle hukuki mücadelemiz, şimdi yeni bir boyuta taşınmıştır. İstinaf başvurumuz her ne kadar ilk aşamada reddedilmiş olsa da, temyiz yolunun açık olması, mücadelemizin sürdüğünün ve süreceğinin kanıtıdır.

Şunun altını çizerek vurgulamak isterim: Mücadele daha bitmedi. Tüm siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak, iktidarıyla muhalefetiyle, bir millet olmanın bilinciyle bu davanın takipçisiyiz. Bu birlik, sadece bir hukuk savaşı değil, aynı zamanda evlatlarımızın hatırasına sahip çıkma iradesidir.

Kıbrıs Türk halkı, bu acının ortak sahibidir. 'Şampiyon Melekler' hepimizin çocuklarıdır. Ailelerimiz müsterih olsunlar: İlk gün ne söylediysek, bugün de aynı noktadayız. Gözümüz kararda, gönlümüz mücadelede. Her duruşmada, her kararda, her adımda yanınızdayız.

Toplumun tek yürek olduğu bu kutsal adalet arayışı artarak sürecektir. Her platformda, her aşamada, ailelerimizin yanında olmaya, hukuki süreci desteklemeye devam edeceğiz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Çünkü biz birlikte yürüdükçe, adaletin sesi daha da güçlenecek. Er ya da geç, adalet yerini bulacaktır.

Bir kez daha şampiyon çocuklarımızı rahmetle anıyor, acılı ailelerimize sabır diliyorum. Bu mücadele, onların onuru ve bizim vicdanımızdır."