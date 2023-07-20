KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Egemenliğimizi asla teslim etmeyeceğiz, iki...

- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Egemenliğimizi asla teslim etmeyeceğiz, iki devletli çözüme varız" dedi.