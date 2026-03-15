KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'i kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel ile Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki ofisinde görüştü.

Kabulde Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü hazır bulundu.

Kabul sırasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.