KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Hristodulidis ile BM'nin 7 önlemini bugün görüşecek

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in, bugün ara bölgede, iki taraf arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaya koyduğu güven artırıcı önlemleri görüşecekleri bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, bugün GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile görüşme amacıyla bir araya geleceklerini, görüşmenin gündeminin, BM Genel Sekreteri Guterres'in geçen temmuz sonunda Kıbrıs ziyaretinde dile getirdiği, 7 güven artırıcı önlem olduğunu aktardı.

Erhürman, kendilerinin 7 önlemin 6'sını halihazırda kabul ettiklerini anımsatarak, "Toplantıya sonuç odaklı bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla gidiyoruz." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs ziyareti sırasında gündeme getirdiği güven artırıcı önlemler şunları içeriyor:

"KKTC ve GKRY arasında yeni geçiş noktalarının açılması. Mayın temizliği ve ara bölgenin mayınlardan arındırılması. Doğal afetlere karşı ortak müdahale mekanizması kurulması. Düzensiz göçle mücadele için ortak mekanizma oluşturulması. Sivil toplumla ilgili koordinasyon danışma yapısı kurulması. İki taraf arasında ortak spor faaliyetleri icrası ve karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği vatandaşlığı hakkı verilmesi."

Kaynak: AA