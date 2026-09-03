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Taziye Ziyareti: Yılmaz’dan Erhürman’a Başsağlığı

Taziye Ziyareti: Yılmaz’dan Erhürman’a Başsağlığı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'deki deniz felaketi nedeniyle taziye için gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti; Yılmaz taziyelerini iletti, Erhürman da Türkiye'nin desteğine teşekkür etti.

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketinde hayatını kaybedenler ve kayıplar nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmak üzere KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erhürman'a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti.

Erhürman ise taziye ziyareti dolayısıyla Yılmaz'a, Türkiye'nin felaketin ardından gösterdiği dayanışma ve sağladığı destekler için de Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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