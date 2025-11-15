Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Kabul Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Lefkoşa'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erhürman, karşılıklı hediye takdiminin yapıldığı kabulde önemli isimlerle birlikteydi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Karşılıklı hediye takdiminin yapıldığı kabulde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özel'e ise kabulde eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, Parti Meclisi Üyesi Sinem Kırçiçek, Basın Danışmanı Şevket Yaman ve CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükcü eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Trafikte magandalığa soyunanlar dikkat! Cezası 180 bin liraya çıkarılacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası katbekat artırılıyor
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Transferin önünde tek engel var! Fener'e Sofyan Amrabat piyangosu

Transferin önünde tek engel var! Fener'e Amrabat piyangosu
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mardin'de sel! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Afet fena vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.