KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Karşılıklı hediye takdiminin yapıldığı kabulde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özel'e ise kabulde eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, Parti Meclisi Üyesi Sinem Kırçiçek, Basın Danışmanı Şevket Yaman ve CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükcü eşlik etti.