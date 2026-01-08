Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ABD Büyükelçisi Davis'i Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie S. Davis ile görüştü ve son gelişmelere dair fikir alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, "ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie S. Davis'i kabul ettiği" bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie S. Davis'i kabul ederek görüştü. Görüşmede son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Erhürman'a kabulde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana eşlik etti" ifadeleri kullanıldı.

