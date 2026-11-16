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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, 43. kuruluş yıl dönümü töreninde tebrikleri kabul etti

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, 43. kuruluş yıl dönümü töreninde tebrikleri kabul etti Haber Videosunu İzle
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, 43. kuruluş yıl dönümü töreninde tebrikleri kabul etti
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KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tebrikleri kabul etti. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları da katıldı.

KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen törenlerle kutlandı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, KKTC 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da yer aldı.

Tebrik kabul törenine bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri, Türkiye'den gelen heyetler, muharip dernekler ile diğer dernek, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve yurttaşlar da katıldı.

Kaynak: ANKA
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