KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, 15 Kasım için Lefkoşa'daki TBMM heyetini kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Lefkoşa'da bulunan Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinden oluşan TBMM heyetini kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kabulde, Türkiye-KKTC Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Dostluk Grubu Başkanvekili Şamil Ayrım ve Dostluk Grubu üyesi Hüseyin Yayman'dan oluşan Türkiye heyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'ın bayramını kutladığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleşen kabulde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, TBMM heyetini, böyle bir günde ülkesinde görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Açıklamada, kabulün, karşılıklı hediye teatisiyle son bulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA