KKTC Başbakanı Sucuoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Sucuoğlu, parti genel merkezi girişinde Destici tarafından karşılandı.

Mustafa Destici'nin makamındaki görüşme öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Sucuoğlu, "Belki iki ayrı devlet görünüyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti ana vatan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yavru vatan ve tek milletiz. Buradaki sevinç bizim sevincimizdir, buradaki hüzün bizim hüznümüzdür." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici ise ziyaretten dolayı Sucuoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye ile KKTC'nin iki ayrı devlet, bir millet olduğuna işaret eden Destici, KKTC'yi de vatan olarak gördüklerini dile getirdi.

Destici, "Vatandaşlarımızın tam bağımsız ve özgür bir şekilde, refah, huzur içerisinde yaşaması için mücadele veriyorsak aynı şekilde KKTC'de yaşayan vatandaşlarımızın da huzur, barış, refah içerisinde yaşaması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti olarak birlikte gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile KKTC'nin birlikte mücadele verdiğini vurgulayan Destici, son dönemde Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta yaşananlara karşı Türkiye'nin tavizsiz politika yürüttüğünü söyledi.

Mustafa Destici, bu konudaki esaslı duruşu her iki devletin birlikte ortaya koyduğunu belirtti.

Açıklamaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.