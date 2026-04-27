KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede ölen 21 yaşındaki genç Tokat'ta toprağa verildi

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi Tokat'ta toprağa verildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybeden 21 yaşındaki Süleyman Gülsün'ün cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyüne getirildi.

Burada cenaze aracından indirilmeden kılınan cenaze namazı sonrası Gülsün, köy mezarlığında toprağa verildi.

Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyünde ailesiyle çiftçilik yapan Süleyman Gülsün'e yaklaşık 10 gün önce kene tutunmuş, Gülsün, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından önce Tokat'ta hastaneye kaldırılmıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gülsün, KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.