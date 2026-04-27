KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede ölen 21 yaşındaki genç Tokat'ta toprağa verildi

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi Tokat'ta toprağa verildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybeden 21 yaşındaki Süleyman Gülsün'ün cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyüne getirildi.

Burada cenaze aracından indirilmeden kılınan cenaze namazı sonrası Gülsün, köy mezarlığında toprağa verildi.

Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyünde ailesiyle çiftçilik yapan Süleyman Gülsün'e yaklaşık 10 gün önce kene tutunmuş, Gülsün, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından önce Tokat'ta hastaneye kaldırılmıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gülsün, KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı

İsrail ateşkesi bozdu! Ülkenin doğusuna havadan bomba yağdırdı
Kene illeti yine hortladı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ocak söndüren illet yine hortladı! 21 yaşında hayatını kaybetti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerlerini kovdular

Şehri ele geçirip Rus askerlerini kovdular
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi

Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda

Piyasaların ateşi düşmüyor! Çifte zam kapıda
Kene illeti yine hortladı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ocak söndüren illet yine hortladı! 21 yaşında hayatını kaybetti
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Bütün dünya dün gece olanları konuşuyor