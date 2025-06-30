KKKA Hastalığı ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

KKKA Hastalığı ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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Erzurum'un İspir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. İspir Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Batuhan Kobya ve ebe Buket Karaoğlu katılımcılara hastalıktan korunma yolları ve erken tanı konusunda bilgi verdi.

Erzurum'un İspir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İspir Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Batuhan Kobya açılış konuşması yaptı, ebe Buket Karaoğlu sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, katılımcılar KKKA hastalığına karşı korunma yolları, vaka yönetiminde doğru adımların atılması ve erken tanının sağlanması konusunda bilgilendirildi.

Toplantının sonunda vatandaşların soruları cevaplandırıldı.

Toplantıya, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, kurum amirleri, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Köksal Sayın - Güncel
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