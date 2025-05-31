Mersin'in Erdemli ilçesindeki turizm merkezi Kızkalesi'nde polisler yaz sezonunda elektrikli skuterle görev yapacak.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi'nde güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Çalışma kapsamında Kızkalesi'nde huzur ve güvenliği sağlayan ekiplere elektrikli skuter kullanan polisler de destek olacak.

Yaya ve devriye ekiplerinin yanı sıra bölgede elektrikli skuterle görev yapacak polislerle olası asayiş olaylarına hızlı şekilde müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Tedbirler kapsamında, bölge geneli Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından da takip edilecek.