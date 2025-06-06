Kızkalesi'nde Bayram Tatili ile Deniz Keyfi Başladı

Kızkalesi'nde Bayram Tatili ile Deniz Keyfi Başladı
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde, yüzlerce aile UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesinde yer alan Kızkalesi'nde denizle buluşarak sezonu açtı. Kentin doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı ve tatilciler güneşin tadını çıkardı.

Bayram tatiliyle Kızkalesi'nde deniz keyfi başladı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatili fırsat bilen yüzlerce aile, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesindeki Kızkalesi'nde denize girerek sezonu açtı

MERSİN - Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatili fırsat bilen yüzlerce aile, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesindeki Kızkalesi'nde denize girerek sezonu açtı.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı olan ve denizin ortasında bulunan Kızkalesi ile eşsiz bir görüntüye sahip Mersin'de Kurban Bayramı tatili ile turizm sezonu açıldı. Doluluk oranlarının yüzde 80'lerde olduğu kentte en çok ilgili ise şehrin simgesi UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesindeki Kızkalesi oldu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde yüzlerce aile deniz keyfi yaptı. Deniz suyu sıcaklığının 23, hava sıcaklığının 30 dereceleri geçtiği kentte, tatilciler güneşin tadını çıkardı. Hem kumsalda çocuklarıyla oynayan, hem de güneşlenen aileler, denizde de serinledi.

Ankara'dan Kızkalesini görmeye gelen tatilcilerden Regnin Solmaz, bayram tatilinde biraz eğlenip dinlenip geri döneceklerini söyledi.

Diyarbakır'dan ailece geldiklerini belirten Mustafa Özdemir ise," Bayram tatili nedeniyle geldik. 3 gün kalıp geri döneceğiz. Hava deniz güzel, çocuklarla vakit geçiriyoruz"dedi.

Hatay'dan gelen Nedim Solmaz'da," Kızkalesi'ne üçüncü gelişim. Her gelişimde memnun kaldım. Denizi çok güzel herkese tavsiye ediyorum"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM VARLI - Güncel
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