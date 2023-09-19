Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şahin gazilerle yemekte bir araya geldi

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte gazilerle bir araya geldi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte gazilerle bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen yemekte konuşan Kaymakam Şahin, gaziliğin önemine değinerek, "Gaziler Günü"nü kahraman gazilerle gururla kutladıklarını söyledi.

Şahin, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için mukaddes canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş bütün kahraman gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." dedi.