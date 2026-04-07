Mardin'de binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında 1 bebek ve 3 yetişkin dumandan etkilendi. Evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binada çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

Turgut Özal Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Evlerinde mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumandan etkilenen H.M.Ö. (1), S.Ö. (8) N.Ö. (34) ve C.Ö. (30), ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler

Rusya savaşa dahil oldu! İran'a tüm listeyi verdiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı

Adını tarihe yazdırdı!

İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Nando De Colo'dan emeklilik kararı

Fenerbahçe'nin yıldızı emekli oluyor: Bu benim son sezonum