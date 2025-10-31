Kızıltepe'de Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu 21 yaşındaki Veysel Türkoğlu hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Büyükboğaziye ile Taşlıca mahalleleri arasında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 34 RR 2913 plakalı hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Araç ardından yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Veysel Türkoğlu ile Mustafa K. (17) ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Veysel Türkoğlu, burada hayatını kaybetti. Türkoğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Mustafa K.'nin hayati tehlikesi sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.