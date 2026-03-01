Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kızıltepe-Artuklu kara yolunun Yenikent mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.