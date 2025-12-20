Haberler

TIR'ın çarptığı kadın toprağa verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hevi Malgaz, bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı Hevi Malgaz (78), toprağa verildi.

Kaza, dün Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Hevi Malgaz'a çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Malgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Malgaz'ın cenazesi, Derik ilçesine bağlı kırsal Kovanlı Mahallesi'nde defnedildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
