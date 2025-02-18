Mardin'de su dolu kovaya düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evlerinin bahçesindeki su dolu kovaya düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evlerinin bahçesindeki su dolu kovaya düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kırsal Arıklı Mahallesi'nde 3 yaşındaki Mustafa Dal, evlerinin bahçesinde hayvanlar için kullanılan su dolu kovaya düştü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Dal, kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel