Kızıltepe'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır olmak üzere toplam iki kişi yaralandı. Olay, Kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir araca gerçekleştirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kırsal Büyükdere Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir araca silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, araçtaki M.C. (30) ve Y.C. (32) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan M.C'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel