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Kızıltepe'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Kızıltepe'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Yangın, yangın söndürme tüpü ve çevredeki esnafın hortumuyla söndürüldü fakat araç kullanılamaz hale geldi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilde çıkan yangın, önce yangın söndürme tüpüyle, ardından çevredeki esnafın çeşme hortumuyla yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 47 AAR 993 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekti. Bir esnaf yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yeterli olmayınca yakında bulunan bir kuyumcu, dışarı çektiği çeşme hortumuyla müdahalede bulundu. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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