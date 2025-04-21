Kızıltepe'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilde çıkan yangın, önce yangın söndürme tüpüyle, ardından çevredeki esnafın çeşme hortumuyla yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 47 AAR 993 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekti. Bir esnaf yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yeterli olmayınca yakında bulunan bir kuyumcu, dışarı çektiği çeşme hortumuyla müdahalede bulundu. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,