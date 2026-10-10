Haberler

Kızıltepe'de otomobilin çarptığı motosiklette Azat Damar öldü, sürücü kaçtı iddiası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızıltepe'de otomobilin çarptığı motosiklette Azat Damar öldü, sürücü kaçtı iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosikletteki Azat Damar (22) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 14 yaşındaki yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, otomobil sürücüsünün olay yerinden yaya olarak kaçtığı ileri sürüldü.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişiden Azat Damar (22) hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunamayan otomobil sürücüsünün ise kaçtığı ileri sürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Mezopotamya Mahallesi kırsal Esenli yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin adları ile plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Y.M.D. (14) ve Azat Damar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Azat Damar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza yerinde bulunamayan otomobil sürücüsünün ise olayın ardından panikleyip, yaya olarak kaçtığı ileri sürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan golle döndü

A Milli Takım'da forma giyemeyen Hakan, Inter'de fırtına gibi
Amedspor ve Gençlerbirliği kapıştı, sonuç Galatasaray'a yaradı

Galatasaray'ın haftalardır beklediği haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derya Uluğ yazı bitiremedi! Son fotoğraflarıyla seslendi

Ünlü şarkıcı yazı geride bırakamadı
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi

AK Parti'ye mi katılıyor? Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt
Pentagon, İran'a karşı saldırılarda ölen ABD askeri sayısını 21'e yükseltti

İran'a saldırıların faturası ağırlaşıyor! Trump'ın başını ağrıtacak
Azerbaycan'da başörtüsü tartışması büyüyor! Aliyev'in görüntüleriyle mesaj verildi

Başörtüsü krizi büyüdü! Aliyev'in bu görüntüleri yayınlandı
Hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası artık 54 dakika

Hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası artık 54 dakika
Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına

Bir açıldı pir açıldı! Zirvenin yeni sahibi o!
İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici

Osimhen için atılan manşet olay yaratır