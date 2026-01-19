Haberler

Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kırsal Şenyurt Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ev hasar gördü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
500

