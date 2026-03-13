Mardin'de Kırmızı Işıkta Bekleyen Cip, Üzerine Çarpan Otomobilin Üstüne Çıktı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen cip, kendisine çarpan otomobilin üstüne çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Emniyet Müdürlüğü Kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen ve plakası öğrenilemeyen cipe, arkasından gelen bir otomobil çarptı. Kaza sonrası cip, kendisine çarpan otomobilin üstüne çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/KIZILTEPE(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı