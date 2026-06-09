Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kavga eden 2 kardeş, birbirini silahla yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Y. (20) ve kardeşi Cemal Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kardeş de vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı