Mardin'de inşaatın 5'inci katındaki iskeleden düşen işçi öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki binanın 5'inci katındaki iskeleden düşen Ercan Sağlam, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki binanın 5'inci kattaki iskeleden düşerek ağır yaralanan Ercan Sağlam (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat halindeki binanın 5'inci katında kurulan iskelede dış cephe boyası yapan Ercan Sağlam, dengesini kaybederek düştü. Sağlam ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Sağlam, kurtarılamadı. Sağlam'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Sağlam'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
