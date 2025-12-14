Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hakkında 5 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan 5 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel