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Kızıltepe'de Cami İçinde Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Kızıltepe'de Cami İçinde Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Yeni Cami'de 65 yaşındaki Siraç Özdemir, namaz sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri görev aldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde camide bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de 65 yaşındaki Siraç Özdemir, namaz kıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından boyun bölgesinden bıçaklı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özdemir, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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