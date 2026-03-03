Haberler

Mardin'de Büfe Sahibi Ölü Bulundu

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 45 yaşındaki büfe sahibi Ramazan Erdem, iş yerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Ramazan Erdem (45), işlettiği büfede ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi'nde meydana geldi. Büfeye girenler, iş yeri sahibi Ramazan Erdem'in hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Erdem'in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Ramazan Erdem'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

