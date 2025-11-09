Kızıltepe'de Apartman Yangını Söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenikent Mahallesi 9136. Sokak'ta 6 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.