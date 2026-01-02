Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 18 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında 22 ayrı "nitelikli dolandırılık" suçundan 18 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis ile 15 bin 980 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.