Kızılırmak'ta kayıp Murat'ın cesedine ulaşıldı - Haberler

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Kızılırmak'ta kayıp Murat'ın cesedine ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Kızılırmak'ta kayıp Murat'ın cesedine ulaşıldı

KAYSERİ'de, Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Murat Göçmen'in (31), aramaların 3'üncü gününde cansız bedeni bulundu.

KAYSERİ'de, Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Murat Göçmen'in (31), aramaların 3'üncü gününde cansız bedeni bulundu.

Olay, 16 Haziran'da Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Göçmen, askere gitmeden 4 gün önce, Kızılırmak Nehri'nin bulunduğu alana geldi. Montunu ve telefonunu Yamula Köprüsü'nde bırakan Göçmen, metrelerce yükseklikten suya atladı. Göçmen'in suya girdikten sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Türkuaz Doğa Sporları arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Aramalara Konya ve Aksaray'dan gelen su altı arama kurtarma ekipleri de katıldı. 100'e yakın kişiyle bu sabah yapılan çalışmada Murat Göçmen'in cesedine ulaşıldı. Göçmen'in cansız bedeni, sudan çıkarılıp, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Murat Göçmen Kızılırmak Kayseri Göçmen Güncel Haberler

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