Üye Girişi
Haberler

Kızılırmak Ortaokulu binasında deprem güçlendirme ve onarım çalışması tamamlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kızılırmak Ortaokulu binasında gerçekleştirilen deprem güçlendirme ve onarım çalışmaları tamamlandı. Okulun eğitim öğretime açılması planlanıyor.

Kızılırmak Ortaokulu binasında deprem güçlendirme ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde deprem güçlendirme ve onarım çalışması tamamlanan eğitim binalarının açılmaya devam ettiği belirtildi.

Kızılırmak Ortaokulu eğitim binasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Birimi ekipleri tarafından yapılan tahkik çalışması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilerek okul için fiziki iyileştirme kararı alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 Mayıs'ta deprem güçlendirme ve onarım ihalesi yapılan Kızılırmak Ortaokulu binasında gerçekleştirilen çalışmalar, KDV dahil 21 milyon 556 bin 951 lira maliyetle tamamlanmıştır. Geçici kabul işlemleri gerçekleştirilen okulun 18 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime açılması planlanmaktadır. Deprem güçlendirme ve onarım çalışmalarında tahkik sürecinden yapım işlemleri tamamlanana kadar geçen sürede emek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Birimi yönetici ve personeline teşekkür eder, yenilenen eğitim binamızın öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz."

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Deprem Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 12 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title