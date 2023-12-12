Kızılırmak Ortaokulu binasında deprem güçlendirme ve onarım çalışması tamamlandı

Kızılırmak Ortaokulu binasında deprem güçlendirme ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde deprem güçlendirme ve onarım çalışması tamamlanan eğitim binalarının açılmaya devam ettiği belirtildi.

Kızılırmak Ortaokulu eğitim binasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Birimi ekipleri tarafından yapılan tahkik çalışması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilerek okul için fiziki iyileştirme kararı alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 Mayıs'ta deprem güçlendirme ve onarım ihalesi yapılan Kızılırmak Ortaokulu binasında gerçekleştirilen çalışmalar, KDV dahil 21 milyon 556 bin 951 lira maliyetle tamamlanmıştır. Geçici kabul işlemleri gerçekleştirilen okulun 18 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime açılması planlanmaktadır. Deprem güçlendirme ve onarım çalışmalarında tahkik sürecinden yapım işlemleri tamamlanana kadar geçen sürede emek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Birimi yönetici ve personeline teşekkür eder, yenilenen eğitim binamızın öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz."