Haberler

Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nin taşması nedeniyle ekili araziler su altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gemerek ilçesinde karların erimesi ve yağışlar sonrasında Kızılırmak Nehri taştı. Tarım arazileri su altında kaldı, bazı yollar kapandı. Bölge halkı taşkın nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde karların erimesi ve yağışların ardından Kızılırmak Nehri'nin taşması sonucu ekili tarım arazileri su altında kaldı.

Gemerek ilçesinden geçen Kızılırmak, etkili olan yoğun yağış ve karların erimesinin ardından havzasından taştı.

Nehirdeki su seviyesinin yükselmesi sonucu çok sayıda tarım arazisi ve bazı yollar sular altında kaldı.

Taşkın özellikle nehir yatağına yakın ekili alanlarda etkili oldu.

Kırsal kesimde bazı yolların kapanması nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Ramiz Ayten, "Yoğun yağışların ardından Kızılırmak'taki su seviyesi yükseldi, tarım arazileri sular altında kaldı. Uzun zamandır böyle bir taşkın görmemiştik." dedi.

Taşkının etkili olduğu bölge dronla havadan görüntülendi.

Görüntülerde, nehrin yatağından taşarak geniş bir alana yayılması ve tarım arazilerinde gölü andıran manzaralar oluşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi! Yakın dostu Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? İddialara ilişkin açıklama geldi

CHP'nin yeni adayı mı olacak? Son noktayı koydu
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan olay! Motosikletlerle gelip katliam yaptılar
İspanya'da aşırı sağın girişimiyle bazı belediyelerde burka ve peçe yasaklandı

Avrupa ülkesi, belediyelerde giyilmesini yasakladı