Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, Güneykışla köyünde halk günü toplantısına katıldı
Kaymakam Çitil, köy konağı önünde düzenlenen toplantıda vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm için talimat verdi. Ayrıca şehit Yalçın Koca'nın ailesini ziyaret etti ve Anneler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı'nda çalışan kadın personele hediye takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.
Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil, Güneykışla köyünde düzenlenen halk günü toplantısına katıldı.
Köy konağı önünde düzenlenen toplantıda, Kaymakam Çitil, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm için ilgili birimlere talimat verdi.
Toplantının ardından şehit Yalçın Koca'nın ailesini ziyaret etti.
Öte yandan Kaymakam Çitil, Anneler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı'nda çalışan kadın personele hediye takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.