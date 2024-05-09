Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil'e öğrencilerden hoş geldiniz ziyareti
Kızılırmak Şehit Medet Ekizceli Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri, Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Trafik Haftası kapsamında emniyet kemerinin önemine ilişkin sunum yapıldı ve öğrenciler, Kaymakam Çitil'e başarılar diledi. Kaymakam Çitil de ziyaretten memnuniyetini dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.
Kızılırmak Kaymakamı olarak atanan Bilal Çitil'e öğrenciler "hoş geldiniz" ziyaretinde bulundu.
Kızılırmak Şehit Medet Ekizceli Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Sude Bektaş, Eylül Su Doğanay ve İrem Sıla Yılmaz, Kaymakam Çitil'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Trafik Haftası dolayısıyla emniyet kemerinin önemine ilişkin sunum da gerçekleştiren öğrenciler, Kaymakam Çitil'e görevinde başarılar diledi.
Kaymakam Çitil de ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.