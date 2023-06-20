Kızılırmak ilçesinin altyapısı yenileniyor
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Kızılırmak ilçesinde altyapının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.
Kızılırmak ilçesinde altyapının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.
Kızılırmak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce ilçenin atık su, yağmur suyu, içme suyu, haberleşme ve elektrik projelerinin yenilenmesi için alt yapı çalışmaları başlatıldı.
Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde başlayan çalışmalar için Kızılırmak Belediye Başkanı Bayar Soysal, sosyal medya hesabından, çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Mustafa Doğan - Güncel