Kızılırmak Deltası'nın yılkı atları

SAMSUN Kızılırmak Deltası'nda 450 civarındaki yılkı atı özgürce yaşıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, "Deltanın korunacak hassas alan ilan edilmesiyle birlikte, yılkı atlarının da yaşam alanları güvence altına alınmış oldu. Yıllar önce köylüler tarafından alana bırakılan atlar, iki yavrulama döneminden sonra yabani formlarına döndü" dedi.

19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarındaki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası, yaban hayvanları, kuş türleri, ormanları, gölleri, sazlık alanları, mandaları, fauna ve florasıyla dikkatleri üzerine topluyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 56 bin hektarlık alanın içinde bulunan 450 civarındaki yılkı atı ilgi görüyor. Köylüler tarafından yıllar içerisinde alana terk edilen atlar, iki yavrulama döneminden sonra yabani formlarına dönüşerek, doğal yaşam alanları olan deltada özgürce dolaşıp sürüler halinde yaşamlarını sürdürüyor. Baharın gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçi sayıları artan deltadaki yılkı atları, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Fotoğrafçılar, özellikle sabahın erken saatlerinde ve gün batımında atların en güzel fotoğraflarını çekmek için bölgeye geliyor. İçlerinde tayların da bulunduğu sürü, bölgede dolaşıp, yiyecek arıyor.Deltanın korunacak hassas alan ilan edilmesiyle birlikte, yılkı atlarının da yaşam alanları güvence altına alındığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, "Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında doğal özelliklerini koruyabilmiş en büyük sulak alanlarından biri olduğu biliniyor. Burası sadece kanatlı türlerin değil yılkı atlarının da bulunduğu özel bir bölge. Yıllar önce köylüler tarafından alana bırakılan bu atlar, iki yavrulama döneminden sonra yabani formlarına dönmüşler. Doğada kendi başlarına yaşıyorlar" dedi.