Samsun Kızılırmak Deltası'nda yaban hayvanları doğaya salındı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, '2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü' etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, kuş halkalama ve rehabilitasyon süreçlerini izledi. Etkinlikte doğaya salınan pelikan ve şahinler dikkat çekti.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" kapsamında düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Etkinlik çerçevesinde, bölgenin ekolojik önemine dikkati çekmek amacıyla saha uygulaması gerçekleştirildi.

Katılımcılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi'nde yürütülen kuş halkalama ve salımı faaliyetlerini yerinde izleyerek uzmanlardan bilgi aldı.

Rehabilitasyon süreçleri tamamlanan yaban hayvanlarının doğayla tekrar buluşturulduğu törende 2 pelikan, 2 kızıl şahin, 1 şahin, turna ve 15 sülün protokol üyeleri tarafından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Etkinliğe, Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ergün Terzioğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, 19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
