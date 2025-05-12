ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Bahçeli'nin 'Demirtaş' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

Bahçeli'nin "Demirtaş" talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli'ye hediye edilen tablo olay! Liderlerin canı bir hayli sıkkın

Kızılhaç'tan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Kızılhaç'tan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizin 'felaket' boyutlarına ulaştığını belirterek, ateşkesin acilen yeniden sağlanması gerektiğini vurguladı. ICRC, esirlerin güvenli bir şekilde naklinin önemini de dile getirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze Şeridi'nde devam eden insani krizin "felaket" boyutlarına ulaştığını belirterek, "acilen" ateşkesin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın Gazze Şeridi'nde serbest bırakılmasının ardından ICRC'den yapılan açıklamada, komitenin esirlerden birinin serbest bırakılmasını ve Gazze'den güvenli bir şekilde çıkarılarak İsrail makamlarına ulaştırılmasını başardığı belirtildi.

Açıklamada, bu sürecin "esirlerin nakli ve tesliminde güvenilir, tarafsız bir arabulucunun oynayacağı hayati rolü gözler önüne serdiği" kaydedildi.

ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, "Bugün bir ailenin daha çocuklarına yeniden kavuşmasından derin bir memnuniyet duysak da geride kalan esirler ve aileleri ile Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki yüz binlerce sivil için kabus hala devam ediyor." ifadesini kullandı.

Egger, "Can kurtarmak ve ateşkesi yeniden sağlamak için siyasi iradeye acil ihtiyaç olduğu" vurgusu yaptı.

"Uluslararası insancıl hukukun, sivillere yönelik insani yardımın hızlı ve engelsiz şekilde ulaştırılmasına izin verilmesini ve bu yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılmasını öngördüğünü" söyleyen Egger, "Tüm tarafların, kalıcı bir ateşkes anlaşması yolunda ilerlemeyi garanti altına alma konusunda taahhütte bulunmaları gerekir." ifadesini kullandı.

Egger, İsrail makamları tarafından tutulan Filistinli esirlere erişmelerine izni verilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.