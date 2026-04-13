Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Lübnan'da bir personelinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail saldırısında bir Lübnan Kızılhaçı mensubunun hayatını kaybetmesi, diğerinin yaralanmasına tepki gösterdi.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısında bir sağlık çalışanının hayatını kaybetmesinden dolayı duyulan üzüntü ifade edildi.

İsrail ordusunun doğrudan hedef alması sonucu hayatını kaybeden Kızılhaç mensubunun Hasan Bedavi olduğu belirtildi.

Bedavi için taziye mesajı verilen açıklamada, yaralanan Kızılhaç mensubunun da bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

İnsani yardım ve sağlık görevlilerinin korunması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "ICRC, çatışmanın tüm taraflarına, sağlık personelinin, hastanelerin ve diğer sağlık birimlerinin yanı sıra yalnızca tıbbi görevlere tahsis edilmiş ambulanslara her koşulda saygı duyulması ve korunmasını sağlamaları gerektiğini hatırlatır." ifadesi kullanıldı.

Bölgede sağlık çalışanları ve araçlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Beyt Yahun beldesinde saldırı düzenlenen bir noktaya giden Lübnan Kızılhaçı mensuplarını hedef aldığı aktarılmıştı.

İsrail saldırısı nedeniyle Lübnan Kızılhaçı mensubu 1 kişinin hayatını kaybettiği, diğerinin de yaralandığı bildirilmişti.