Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Lübnan'da bir personelinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnan Kızılhaç mensubu Hasan Bedavi için taziye mesajı yayımladı ve sağlık personelinin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail saldırısında bir Lübnan Kızılhaçı mensubunun hayatını kaybetmesi, diğerinin yaralanmasına tepki gösterdi.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısında bir sağlık çalışanının hayatını kaybetmesinden dolayı duyulan üzüntü ifade edildi.

İsrail ordusunun doğrudan hedef alması sonucu hayatını kaybeden Kızılhaç mensubunun Hasan Bedavi olduğu belirtildi.

Bedavi için taziye mesajı verilen açıklamada, yaralanan Kızılhaç mensubunun da bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

İnsani yardım ve sağlık görevlilerinin korunması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "ICRC, çatışmanın tüm taraflarına, sağlık personelinin, hastanelerin ve diğer sağlık birimlerinin yanı sıra yalnızca tıbbi görevlere tahsis edilmiş ambulanslara her koşulda saygı duyulması ve korunmasını sağlamaları gerektiğini hatırlatır." ifadesi kullanıldı.

Bölgede sağlık çalışanları ve araçlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Beyt Yahun beldesinde saldırı düzenlenen bir noktaya giden Lübnan Kızılhaçı mensuplarını hedef aldığı aktarılmıştı.

İsrail saldırısı nedeniyle Lübnan Kızılhaçı mensubu 1 kişinin hayatını kaybettiği, diğerinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek

Pezeşkiyan, Papa'ya desteğini ilan etti
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı

Fransa'daki ilk golünü nihayet 22. maçında attı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek

Pezeşkiyan, Papa'ya desteğini ilan etti
ABD’nin üçüncü uçak gemisi Akdeniz’de: USS George H.W. Bush bölgeye girdi

Trump'ın İran'a verdiği süre doldu, ilk orada görüldü
MHP lideri Bahçeli'den, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine tepki

Bahçeli'den Netanyahu'nun hadsiz sözlerine zehir zemberek tepki