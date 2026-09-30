Haberler

Kızılhaç, İsrail'in serbest bıraktığı 16 Filistinliyi Nasır Tıp Kompleksi'ne getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu tarafından serbest bırakılan 16 Filistinli, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Tıp Kompleksi'ne getirildi. Kızılhaç, serbest bırakılanların aileleriyle buluşması için çalışırken sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu tarafından serbest bırakılan 16 Filistinli, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Tıp Kompleksi'ne getirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail tarafından serbest bırakılan 16 Filistinlinin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alınarak Nasır Tıp Kompleksi'ne nakledildiği duyuruldu.

Açıklamada, komitenin söz konusu nakil işleminin yanı sıra serbest bırakılan Filistinlilerin aileleriyle bir araya gelebilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından alıkonulan 2 bin 700'den fazla Filistinlinin serbest bırakılmasının ardından Gazze'ye nakledilmelerine kolaylık sağlandığı aktarılan açıklamada, Komitenin bu tarihten bu yana Filistinlilerin alıkonulduğu merkezleri ziyaret etme ve tutuklularla görüşme imkanı elde edemediği vurgulandı.

Öte yandan açıklamada serbest bırakılanların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmezken, daha önce serbest bırakılan Filistinlilerin maruz kaldıkları işkence ve insanlık dışı yaşam koşulları nedeniyle fiziksel ve psikolojik durumlarının oldukça kötü olduğu gözlemlenmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu

Kritik MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katılımevim ve Birevim'in satışında yeni gelişme

Milyonların beklediği haber geldi! İki şirket için kritik başvuru
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji kodu vererek uyardı
İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş

İsrail'in "Uçak kaçırıldı" yaygarası balon çıktı
51 yaşındaki Nalan'ı iş yerinde öldürmüştü: Cinayeti itiraf eden katil zanlısı cezaevinde

Cinayeti itiraf etti: 2 çocuk annesini bıçaklayarak hayattan kopardı
Beşiktaş'a iki büyük müjde birden

Beşiktaş'a iki büyük müjde birden: Geri dönüyorlar
Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar

Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri dibimize konuşlandırdılar
Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu! Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı

Didem Soydan'ın 4 yıl unuttuğu yatırımı servete dönüştü!